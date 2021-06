V sredo bo povečini sončno, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. Zjutraj in dopoldne bo na Primorskem pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, plohe in nevihte bodo bolj pogoste.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. Z vzhodnikom k nam priteka prehodno nekoliko manj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno vreme, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, manj verjetne bodo ob morju in v krajih vzhodno od nas.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.