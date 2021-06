Kombinirano cepljenje: mešanje cepiva v Sloveniji ostaja izjema

Kdor je bil prvič cepljen s cepivom AstraZenece, lahko v številnih evropskih državah v drugo prejme cepivo mRNA (takšni sta cepivi Pfizerja in Moderne). Slovenska stroka pa še vztraja pri dveh odmerkih istega vektorskega cepiva. Kombinirano cepljenje izrecno dopušča le ženskam, ki so zanosile po prvem odmerku. In tistim, ki so doživeli zaplet zaradi krvnega strdka.