Volitev v Mehiki se je v nedeljo udeležilo 52 odstotkov od 94 milijonov volilnih upravičencev. Izvolili so 20.417 političnih predstavnikov v razne državne strukture na zvezni in lokalni ravni. Osrednja pozornost je bila namenjena obnovi zveznega parlamenta in predstavniških domov v 15 od 32 zveznih držav. Po še neuradnih končnih rezultatih in na osnovi volilnih projekcij, ki jih je po zaprtju volišč objavil mehiški nacionalni volilni inštitut (INE), vladni koaliciji Skupaj delamo zgodovino ni uspel pričakovani veliki met, temveč je zgubila precej poslanskih sedežev, od prejšnjih 313 naj bi jih obdržala 279.

Največ glasov je od vladnih strank izgubilo prav Nacionalno regeneracijsko gibanje (Morena) predsednika Andresa Manuela Lopeza Obradorja. V 500-članskem zveznem parlamentu je prej zasedalo 256 mest, zdaj pa mu bodo pripadli do 203 sedeži. Kljub temu naj bi skupaj s partnerskima Delavsko stranko (PT) in Zelenimi obdržalo absolutno večino. Poleg tega naj bi bilo za zvezne guvernerje izvoljenih 12 kandidatov Morene, kar pomeni, da bo imela nadzor v 16 od 32 zveznih držav, vključno z glavnim mestom Ciudad de Mexico.

Nasprotno zavezništvo Za Mehiko gre, v katerem so se združile opozicijske stranke Institucionalna revolucionarna stranka (PRI), Stranka nacionalne akcije (PAN) in Stranka demokratične revolucije (PRD), je popravilo volilni izid iz leta 2018 s prejšnjih 136 na 197 poslancev. V tej opozicijski koaliciji je največ poslanskih mest pridobila konservativna stranka PAN.

Predsednik se bo poslej moral pogajati z opozicijo

Volitve, ki so potekale sredi šestletnega predsedniškega mandata Lopeza Obradorja, so bile neke vrste referendum o uspešnosti njegove politike in napotek njegovemu nadaljnjemu predsedovanju. Ciljal je na absolutno kvalificirano večino oziroma 334 poslanskih mest, kar bi mu omogočilo spremeniti ustavo brez pogajanj z opozicijo in izpeljati strukturne reforme v okviru projekta, ki ga je poimenoval »četrta transformacija«. Ta ima za cilj odpraviti revščino in korupcijo ter utrditi mehiško gospodarstvo, predvsem naftno industrijo. A mu volilci v tem pogledu niso dali prostih rok in se bo moral pogajati s politično opozicijo.

V Mehiki, ki je s 130 milijoni prebivalcev največja špansko govoreča država, predstavlja velik, če ne že glavni problem nasilje narkokartelov oziroma organizirani kriminal, meni večina analitikov. A predsednik Lopez Obrador se ne strinja in pravi, da se država proti nasilju bojuje vsak dan in da mehiška demokracija ni ogrožena. Toda volilni proces in nedeljsko glasovanje se bosta v zgodovino zapisala ne le po izjemnem obsegu, temveč tudi zaradi 910 napadov na javne osebnosti in 91 ubojev politikov, kot kažejo zadnji podatki svetovalnega podjetja Etellekt. Poleg tega so neznanci na dan glasovanja v zvezni državi Oaxaca zažgali volilne lističe in na nekaj voliščih podtaknili požar. Podobno se je dogajalo v Chapasu, kjer so minuli petek ubili pet delavcev med dostavo volilnih lističev na volišče v mestu Pueblo Nuevo Solistahuacan. V Tijuani v severozahodni zvezni državi Baja California je neznanec ob odprtju volišča odvrgel človeško glavo, nekdo drug pa ostanke obglavljenega trupla v bližini drugega volišča. Še eno človeško glavo so v tem mestu našli popoldne na nekem drugem volišču.