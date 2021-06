Zgodba mladega dekleta, ki jo bomo predstavili, ni osamljen primer. Mlada pripravnica Julija si je od nekdaj želela imeti psa. Aprila lani ga je posvojila, saj se ji je zdelo, da ima končno čas skrbeti za svojo psičko. Leto dni je uspešno delala od doma in se preselila k fantu, tako da je prihranila nekaj dodatnega denarja za veterinarske stroške. Kuža je po pričakovanjih prinesel veliko veselja v njeno življenje, družabnih stikov s prijateljicami in prijatelji ni več pogrešala. Ko je dobila obvestilo delodajalca, da se bo treba vrniti v pisano, je bila osupla. Seveda si ni mislila, da se bodo stvari odprle tako hitro. »Kaj pa zdaj, psička še nikoli ni bila sama?« je bila prva misel, ko se je zavedla, da bo vrnitev na delovno mesto prinesla posledice. Tako zanjo kot za psičko.

Veliko ljudi je med pandemijo sprejelo psa v družino in mnogi so ga ob vnovičnem odprtju države vrnili v zavetišče. Ljudje, ki so psa dobili med delom od doma, si morajo zdaj vzeti predvsem čas za to, da začnejo svojemu štirinožnemu prijatelju pomagati pri prilagajanju na svet po pandemiji. Kot je dejala ameriška pasja terapevtka Shelby Semel , se morajo tako imenovani pandemični mladički in celo psi, ki so jih ljudje kupili ali posvojili pred pandemijo, prilagoditi tako, da niso ves čas ob svojem lastniku. Semelova je svojim strankam že med pandemijo svetovala, da psa vsaj za nekaj časa zaprejo v drugo sobo ali ga pustijo samega na ograjenem hišnem dvorišču. »Prehitro potiskanje psa stran od sebe lahko ima nasprotni učinek,« je dejala dr. Stephanie Borns - Weil , ki na veterinarski šoli Cummings na Univerzi Tufts preučuje obnašanje živali. Če se boste v pisarno vrnili šele konec poletja, ste že skoraj prepozni. A vseeno je še dovolj časa, da začnete trenirati psa. »Čeprav si niso želeli, da bi jih ves dan pustili same, strašno veliko psov noče biti z nami 24 ur na dan,« je povedala sogovornica in dodala, da je čas za počitek za psa izredno pomemben.

Med pandemijo psi brez potrebne socializacije

Kljub temu bi morali ljudje, ki se vrnejo na delo v pisarno, poskrbeti, da bo imel njihov pes čez dan nekaj aktivnosti. »Sprememba je za pse težka,« je dejala Borns-Weilova in dodala, da živali potrebujejo predvsem rutino. »To je lahko sprehajalec psov ali dnevno varstvo, če živite sami in ste zdoma več kot osem ur.« Psi potrebujejo tudi socializacijo in prav te veščine nekateri psi med pandemijo niso imeli dovolj. Morda ste tudi sami opazili nenavadno vedenje mladega psa, ko ste ponovno odprli vrata prijateljem in se je ta skril pod mizo ali kavč. Tudi lajanje kot znamenje strahu je pri psih, ki niso imeli stika z drugimi psi in ljudmi, pogosto posledica slabe socializacije.

Če vas skrbi, kako je pandemija vplivala na vašega psa, je zdaj čas, da ljubljenčka pripravite na spremembe, je dejala Borns-Weilova. Ne pozabite, da pandemija za pse ni bila slaba in tudi vrnitev v normalno življenje ne bo. »Psi, ki so se preveč družili z majhnimi otroki, ki so se zdaj končno vrnili v vrtec ali šolo, si bodo oddahnili in tudi spočili,« je dejala Borns-Weilova. In kaj predlagata sogovornici tistim, ki zaradi zahtevnega delovnika pogosto ostanejo zdoma večji del dneva? »Morda pasji vrtec ali hotel vseeno ni najslabša izbira. Prepričana sem, da se bo imel kuža lepo,« je dejala Julija. »Verjetno bom na prvi dan pasjega vrtca sama veliko bolj vznemirjena kot moja navihana psička.«