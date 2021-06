Belgija, vodilna reprezentanca na lestvici Fife, se na evropsko prvenstvo podaja z najizkušenejšo zasedbo med vsemi udeleženkami turnirja stare celine. Povprečna starost moštva dosega skoraj 29 let, povabljeni nogometaši pa so skupaj zbrali več kot 1300 nastopov za državno selekcijo. To bo zadnja priložnost zlate belgijske generacije, da poseže po odmevnem dosežku in osvoji naslov evropskega prvaka. Belgija je bila pred tremi leti bronasta na svetovnem prvenstvu v Rusiji.

Belgija je bila najuspešnejša reprezentanca v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo in na desetih tekmah ni oddala niti točke. Štirideset golov je dosegla in tri prejela. Peto leto ji s klopi poveljuje španski strokovnjak Roberto Martinez, ki ga na prvenstvu Evrope čakajo preizkušnje z Rusijo, Dansko in Finsko. Belgiji je generalka pred začetkom velikega tekmovanja uspela z zmago nad Hrvaško z 1:0. »Igrali smo kot ekipa in zadovoljen sem, da smo se uspešno prilagodili tekmecu. Ustvarili smo si obilo priložnosti in v sodnikovem podaljšku dočakali tudi obrambo našega vratarja,« je dejal selektor Roberto Martinez.

Če so vsi igralci zdravi, ima Belgija zelo predvidljivo začetno enajsterico. Udarni zvezdnik je Eden Hazard, ki je imel v zadnjih dveh letih ogromno težav s poškodbami. Pred nedeljsko tekmo s Hrvaško je novembra 2019 nazadnje nosil reprezentančni dres. »Prepričan sem, da bomo na evropskem prvenstvu videli najboljšo različico Hazarda. Za Belgijo je vedno odlično nastopal in nikoli ne razočara. V zadnjih tednih sem videl, da je lačen igranja. Znova ima nasmešek na obrazu in za nas bo velika pridobitev,« meni selektor Martinez.

Jedro ekipe sestavljajo igralci, ki so starejši od 30 let (Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Dries Mertens, Axel Witsel, Thomas Vermaelen…). V golu je zanesljivi Thibaut Courtois, reprezentanci pa ogromno pomeni vrnitev Kevina de Bruyna, ki je drugo leto zapored postal najboljši igralec angleške lige. Potem ko se je poškodoval v finalu lige prvakov, je po zlomu nosu in očesne votline prestal dvajsetminutno operacijo in se znova pridružil belgijski vrsti. Morda bo nared za sobotno premiero z Rusijo, s katero je Belgija igrala že v kvalifikacijah. Med najpomembnejše reprezentante vsekakor spada napadalec Romelu Lukaku, ki je imel izvrstno sezono v Interju in igra v življenjski formi. S 24 goli in 11 podajami je postal najučinkovitejši igralec italijanske lige in je povrhu osvojil svoj prvi »scudetto«.

Belgija bo šestič v zgodovini nastopila na evropskem prvenstvu. V krstnem nastopu leta 1972 je osvojila bron, osem let pozneje pa še srebro. Pred petimi leti, ko je naziv evropskega prvaka prejela Portugalska, so Belgijci nepričakovano izpadli v četrtfinalu proti Walesu.