Včerajšnja dopoldanska podoba na ploščadi Ljubljanskega gradu je bila edinstvena. Turistov ni bilo, parkirnih prostorov je bilo dovolj za številne avtomobile Smučarske zveze Slovenije ter vse druge spremljevalce in medije. Potem ko je zbor panoge za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije potrdil proračun in ekipe za olimpijsko sezono, se je predstavila ženska ekipa tehničnih disciplin, ki je po novem združena v celoto. Največ medijske pozornosti je tokrat prevzel trener. Livio Magoni je v sezoni 2012/13 osvojil skupno zmago v svetovnem pokalu s Tino Maze, v minuli sezoni s Petro Vlhovo, v tej sezoni pa je prišel v slovensko smučanje, kjer bo delil svoje smučarsko znanje v prvi vrsti z Meto Hrovat, sicer pa tudi s preostalimi članicami reprezentance Andrejo Slokar, Ano Bucik in Tino Robnik.

»Vesel in ponosen sem, da lahko skupaj pogledam najboljšo ekipo na svetu. Vse štiri tekmovalke so sposobne doseči vrhunske rezultate. Takšnih ekip v svetovnem pokalu ni veliko,« je uvodoma dejal vodja reprezentanc Janez Slivnik. Ali sta Meta Hrovat in Andreja Slokar, ki sta v minuli sezoni vadili skoraj izključno po individualnem programu, s priključitvijo Ani Bucik in Tini Robnik, ki predstavljata preostanek vrhunskega slovenskega smučanja, res poskrbeli za sestavo najboljše ekipe na svetu, bodo rezultati pokazali že čez dobre štiri mesece. Dosedanja rezultatska popotnica ni tako vrhunska. Z izjemo Tine Robnik, ki je imela slabšo sezono, so bile Meta Hrovat, Andreja Slokar in Ana Bucik ob koncu v rezultatskem vzponu.

Prvi dan posebni občutki Slivnik je imel v mislih tudi strokovno podporo. Sergej Poljšak, Boštjan Božič in Livio Magoni sestavljajo močno trenersko ekipo, po izjavah sodeč se medsebojnega sodelovanja veselijo vsi trije. Livio Magoni in Boštjan Božič sta Meto Hrovat in Andrejo Slokar že peljala za pet dni na sneg, občutki pa so bili pri tekmovalkah odlični. »Energija na treningih je bila zelo pozitivna, imeli pa smo tudi odlične pogoje. Veselim se nadaljevanja poletnih priprav,« sporoča ta čas najboljša slovenska alpska smučarka Meta Hrovat. Andreja Slokar se je takoj po uspešni sezoni, v kateri se je od tekmovalke evropskega pokala prebila med najboljše slalomistke na svetu, odpravila na operacijo kolena. »Prvi dan na snegu je bil drugačen. Mislila sem si, da si bom zapela smučarske čevlje in smučala kot pred posegom. Ni bilo tako, a že po prvem dnevu precej bolje. S kolenom je vse v najlepšem redu in z veseljem pričakujem nadaljevanje priprav,« odgovarja Ajdovka. »Trening na snegu z Meto je bil zelo zabaven. Ves čas sva se se spodbujali,« je Andreja Slokar opisala prvi snežni trening pred novo sezono.

Poljšak: Skupen trening z individualno avtonomijo Glavni trener reprezentance Sergej Poljšak pravi, da so trenerji in vodstvo v minuli sezoni številne debate posvetili cilju združitve reprezentance. »Več ko imamo skupnega treninga, boljši vpogled imamo v pripravljenost tekmovalk. Prepričan sem, da nam bo uspelo preživeti več časa skupaj, hkrati pa bo imela vsaka tekmovalka tudi individualno avtonomijo,« razlaga Sergej Poljšak. »Naredili smo korak naprej. Vsak od nas trenerjev ima svoje kvalitete, ki jih lahko prenese v širše okolje. Reprezentanca je zelo močna,« je prepričan Boštjan Božič. Livio Magoni pravi, da je pri skupnem projektu najpomembnejše, da ima podporo reprezentance. Kot dolgoletni trener v samostojnih ekipah se zaveda, kako trnova je povsem samostojna pot in kako olajšana s podporo vodilnih. »V Slovenijo se vračam z dobrimi občutki. Reprezentanca je zelo močna, lahko postane tudi najboljša,« verjame Italijan. Ana Bucik je znana po tem, da je Primorka, ki je rada v družbi. Goričanka se veseli večje reprezentance, predvsem pa boljšega treninga. »Za zdaj ekipnega vzdušja še nismo občutili, saj vadimo kondicijo v domačem okolju po individualnem programu,« pravi Ana Bucik. Tina Robnik je edina, ki se je pred olimpijsko sezono ozrla na vrhunec sezone v Pekingu. »Nastop na olimpijskih igrah bo nedvomno vrhunec sezone. Dotlej pa moramo dosegati dobre rezultate, ki ti dajo samozavest za napad na najpomembnejši tekmi,« meni Lučanka.