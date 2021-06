Zdaj res ni čas za ekoterorizem

Hrana je draga in še dražja bo, pravijo agrarni ekonomisti. Cene surovin na svetovnih borzah rastejo, dobavitelji izsiljujejo, celo tisti s plastično embalažo, kakor je v teh dneh povedal predsednik uprave Mlinotesta, kjer so soočeni z enormnimi dvigi cen plastične embalaže in grožnjami nedobav, če ne bodo privolili v višje cene. Če je stvar res tako draga, se sprašujem, zakaj se od plastične embalaže preprosto ne poslovijo? Pardon. Neumesten pomislek. Vem, zdaj res ni čas za ekoterorizem.