Nepreslišano: Matevž Lenarčič, biolog, ekolog in publicist

Sava je glavna slovenska rečna žila in jo je treba že zato varovati. Energetika je v rokah lobijev, in ker se v njej suče ogromno denarja, so pritiski na politiko veliki in z vseh strani. Neuki normalni ljudje, ki se zaradi svojih ambicij znajdejo na odločevalskem mestu, imajo težavo. Zato takšna konfuzija pri vizijah energetske oskrbe: TEŠ 6 bomo zaprli jutri, čez deset, trideset let, NEK 2 je dejstvo in nuja, tistih deset milijard evrov itak ni problem, hidroenergetski objekti, jasno, saj so najbolj ekološko nesporni, seveda plantaže vetrnic in solarnih elektrarn…