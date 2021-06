Prometna nesreča na štajerski avtocesti zahtevala smrtno žrtev

Prometna nesreča, ki se je nekaj po 17. uri zgodila na štajerski avtocesti, je zahtevala smrtno žrtev. Kot so zapisali na straneh centra za obveščanje pri upravi za zaščito in reševanje, sta v nesreči med priključkoma Celje center in Celje vzhod proti Mariboru trčila kombinirano in tovorno vozilo.