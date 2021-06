Prebivalcem Ljubljane – pravijo, da je najhuje na Barju – dnevno druženje na terasah in vrtovih, ponoči pa mirno noč, kratijo komarji. Kot je povedal Marjan Strle, predsednik Turističnega društva Barje, je komarjev letos za spoznanje več kot lani.

»Očitno gre za trend, na katerega se bomo morali Barjani navaditi,« je povedal Strle, ki razlog za roje komarjev pripisuje manjšemu številu žab na Barju. »Vedno več imamo štorkelj, ki se prehranjujejo z žabami. Ker je teh manj, da bi pojedle ličinke komarjev, pa se ti hitro razmnožujejo,« je povedal sogovornik in v smehu priznal: »Barjani jemljemo komarje kot del narave, s katero živimo od nekdaj, žal pa so številni priseljenci, ki so podlegli lepotam barja, zaradi komarjev čisto iz sebe.«

Mlake in jarki polni vode

Se pa, kot pravi Strle, ne čudi, da jim kri pijejo roji komarjev. »Količina padavin zadnje dni je napolnila mlakuže, voda stoji tudi v jarkih,« pove in kot ponosen »morostar« doda: »Komarji in piki so pač cena, ki jo plačujemo na račun življenja v tem lepem delu Ljubljane.«

Kot zadnja leta opozarja stroka, se tigrasti komarji, ki poleg japonskih in korejskih sodijo med invazivne vrste komarjev pri nas, zelo hitro razmnožujejo. Za razvoj potrebujejo minimalno deciliter vode in v tako majhnem okolju se lahko razvije ogromno število komarjev. Praktično to pomeni, da lahko že ena samica komarja v optimalnih razmerah poskrbi za to, da se v 12 dneh oziroma v največ treh tednih v enem vlažnem podstavku za rože, sodu za zalivanje vrta, žlebu ali zamašenem odtoku razvije nova generacija komarjev, in to v urbanem okolju, kjer razen ptic komar nima naravnega sovražnika. »Da je komarjev te dni res veliko, pove slika jate lastovic, ki nizko preletavajo območja s stoječo vodo na barju,« še pove sogovornik in doda, da so zadnja leta veliko bolj pozorni na to, da vsaj v okolici doma nimajo stoječe vode in s tem vsaj malo zmanjšajo populacijo tigrastih komarjev.