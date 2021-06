Končana sanacija celjske bolnišnice

Včeraj se je zaključila dobro leto dni trajajoča energetska sanacija osrednje bolnišnične stavbe Splošne bolnišnice Celje, ki ima sedaj novo streho, fasado, okna, vrata in toplotno zaščito. Celotna energetska obnova je stala slabih šest milijonov evrov, od tega je dober milijon evrov prispevala bolnišnica, skoraj 1,6 milijona evrov so dobili iz evropskega kohezijskega sklada, levji delež, in sicer 3,17 milijona evrov, pa je prispevalo ministrstvo za zdravje.