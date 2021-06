»Kljuvala me je po glavi in nikakor ni prenehala. S kolesom sem se peljala naprej, a sem padla na koleno in zlomila nogo«, je dejala ena od Zagrebčank, ki jo je prejšnji teden napadla vrana v eni od zagrebških sosesk.

Podobne zgodbe, ki spominjajo na prizore iz znanega celovečerca Ptice režiserja Alfreda Hitchcocka, je v minulih dneh prijavilo več oseb.

V zadnjem tednu so bile štiri ženske huje poškodovane, potem ko so jih napadle vrane, ki so znane po svojem ukrivljenem kljunu. Poškodovale so si koleno, hrbtenico, gleženj in zapestje, so za komercialno televizijo Nova TV potrdili na zagrebški kliniki za travmatologijo. Hrvaški mediji so poročali, da so vrane danes napadle tudi starejšega moškega, ki se je vračal iz trgovine, a se je rešil brez poškodb.

Mestna uprava je pojasnila, da vrane napadajo ljudi in živali samo v izjemnih situacijah. Napadejo, če so ogroženi mladiči v gnezdu ali pa tisti ptiči, ki so padli iz gnezda, so objavili na Facebook strani zagrebške mestne uprave. Poudarjajo, da gre za naravno obnašanje ptic, državljanom pa so svetovali, naj se v naslednjih nekaj dneh izogibajo območjem, kjer vrane gnezdijo.

Hrvaški ornitologi so sporočili, da je v primeru napada vran najboljše mahati z rokami, da bi jih pregnali. Če to ne pomaga, pa se je treba umakniti in si poiskati zaklonišče.