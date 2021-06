V nedeljo je bilo potrjenih 57 okužb z novim koronavirusom, narejenih je bilo 1329 PCR-testov. Število potrjenih okužb se je tretjo nedeljo zapored, sicer na dan, ko se opravi manj testiranj kot druge dni v tednu, spustilo pod sto. V bolnišnicah se zdravijo 203 bolniki s covidom-19. V nedeljo sta umrla dva bolnika s covidom-19. Doslej precepljenega je 22,8 odstotka prebivalstva.

"Iz izkušenj v zadnjem letu vemo, da prehitro sproščanje ukrepov privede do povečanega števila okužb," je opozorila in izpostavila pomen sistema PCT ter navedla podatke za sosednjo Avstrijo, kjer so ukrepi dosti bolj zaostreni, hkrati pa imajo sosedje tudi trikrat boljše rezultate kot mi.

Dr. Mateja Logar je danes poudarila, da se situacija v Sloveniji umirja, nismo pa še tam, kjer bi si želeli, saj je v Sloveniji v primerjavi s številnimi drugimi evropskimi državami bistveno slabša epidemiološka situacija. Zato so še vedno potrebni določeni ukrepi, danes pa strokovna skupina vladi tudi ne bo predlagala večjih sproščanj. Z današnjim dnem se sicer sproščajo nekateri ukrepi na področju izvajanja dimnikarskih storitev, gradbenih del in kongresne dejavnosti. Vlada je zrahljala tudi omejitve pri ponujanju nastanitev in pri predpisanem zagotavljanju prostora na stranko v trgovskih centrih.

Kriteriji Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni

Kriteriji Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) države v zeleno fazo umešča takrat ko je 14-dnevna pojavnost okužb na 100 tisoč prebivalcev nižja od 25 in je ob tem pozitivnih manj kot štiri odstotke izvidov testiranja. Pri oranžni fazi sta v veljavi dva kriterija. Oranžne so države, v katerih je 14-dnevna incidenca okužb na 100 tisoč prebivalcev pod 50, če je pozitivnih več kot štiri odstotke izvidov, in tiste, kjer je incidenca med 25 in 150, če je pozitivnih manj kot štiri odstotke izvidov.

Tudi pri rdeči fazi, kamor spada tudi Slovenija, sta postavljena dva kriterija. Če je pozitivnih testov več kot 4 odstotke, je lahko 14-dnevna pojavnost med 50 in 150 okužb na 100 tisoč prebivalcev. Če je pozitivnih manj kot 4 odstotke izvidov, pa je v veljavi kriterij med 150 in 500 okužb na 100 tisoč prebivalcev.

Države, kjer je 14-dnevna pojavnost okužb na 100 tisoč prebivalcev višja od 500, so po evropskih kriterijih obarvane v temno rdečo barvo. V to kategorijo so uvrščene tudi države, kjer je pogosta pojavnost različic novega koronavirusa, za katere velja sum, da so bolj kužne.