Cilj projekta ekipe v postavi Tom Schlegl, Ivana Pika Schlegl, Uršula Lenščak in Noah Charney je seznanjanje širše javnosti z vrednostjo avtohtone ljudske arhitekture, ki vse bolj tone v pozabo, čeprav posamezniku ponuja odlične rešitve za njegove aktualne potrebe, obenem pa spoštuje identiteto slovenskega prostora.

Idejo bodo praktično ponazorili z gradnjo objekta na prostorsko najprimernejši legi na zazidljivem delu stavbišča ob obstoječi stanovanjski hiši družine Schlegl na Selih pri Kamniku, od koder se odpira čudovit pogled proti Kranju in Julijskim Alpam. Hischa je sicer zasnovana kot spremljevalni objekt ob obstoječi stanovanjski hiši, lahko pa se jo postavi tudi samostojno ali v skupini, denimo kot naselje hišic za oddih.

Celotnemu poteku gradnje, ki se bo začela predvidoma 1. junija in bo trajala do konca letošnjega leta, bo mogoče slediti prek spletne strani (blog) in družbenih omrežij, kjer bodo objavljene novice in fotografije z opisi posameznih faz. Podrobnejše spremljanje gradnje z videoposnetki ključnih opravil in intervjuji z mojstri pa bo dostopno prek kanala youtube.

Projekt Hischa bo financiran na zanimiv način – s pomočjo prodaje umetniških slik, ki si jih lahko ogledate na spletnem naslovu hischa.si/financiranje-projekta/. Vsak kupec umetniškega dela bo na izviren način podprl družbenokoristni projekt in aktivno sodeloval pri ohranjanju značilne slovenske krajine, ob tem pa bo dobil neomejen dostop do spletnih vsebin.

Avtor mednarodnih uspešnic Noah Charney bo celotno dogajanje ob gradnji povzel v knjigi, ki bo prek osebnih zgodb, nasvetov in anekdot različnih mojstrov bralca popeljala od temeljev do slemena Hische.