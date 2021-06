»Odhajam v Kijev, «je 41-letnik v nedeljo zvečer sporočil prek aplikacije za izmenjavo sporočil Telegram.

Gudkov je opozoril, da ruske oblasti sprejemajo vse možne ukrepe, da bi mu preprečili kandidaturo na jesenskih parlamentarnih volitvah, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po njegovih besedah so mu viri blizu Kremlja sporočili, da bi ga, če ne bi zapustil države, aretirali zaradi lažne kazenske ovadbe.

Gudkova so prejšnji teden oblasti pridržale zaradi domnevno neplačane najemnine, grozila mu je do petletna zaporna kazen, vendar pa so ga v četrtek zvečer izpustili na prostost.

Pridržali so ga le dan po tem, ko so v Sankt Peterburgu aretirali še enega predstavnika opozicije, Andreja Pivovarova, ko se je že vkrcal na letalo proti Varšavi. Za Pivovarova je sodišče v sredo odredilo dvomesečni preiskovali pripor. Proti njemu poteka preiskava zaradi sodelovanja v organizaciji, ki v Rusiji velja za nezaželeno. Grozi mu do šest let zapora.

Kritiki opozarjajo, da Kremelj pred septembrskimi parlamentarnimi volitvami krepi pritisk na opozicijo, vrstijo se aretacije in ustrahovanje političnih nasprotnikov predsednika Vladimirja Putina. Eden najglasnejših kritikov Kremlja, opozicijski voditelj Aleksej Navalni, prestaja zaporno kazen, proti njemu pa so ruske oblasti nedavno uvedle nove kazenske preiskave.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v petek podpisal zakon, ki bo prepovedoval predstavnikom in podpornikom skrajnih skupin sodelovanje na volitvah. Kritiki Kremlja v predlogu zakona vidijo predvsem poskus ruskih oblasti, da pred volitvami zatre opozicijo in Navalnega, v katerem vidijo največjo grožnjo. Organizacija Navalnega se namreč že sooča z zahtevo tožilstva, da se jo razglasi za skrajno, sodišče pa naj bi temu, kot poroča AFP, po pričakovanjih pritrdilo že v kratkem.