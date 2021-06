Startup generator je nadgradnja programa Podjetniški trampolin, s katerim so v zadnjih letih že uspešno uresničevali podjetniške ideje v Savinjsko-šaleški regiji. V okviru programa so med 41 prijavljenimi ekipami izbrali 12 tistih, ki so svoje poslovne ideje pilile z znanjem, pridobljenim na tedenskih virtualnih delavnicah, individualnim delom z eksperti in pod budnim očesom mentorjev. Zmagovalci so prejeli točke na razpisu velenjske občine za dostop do 10.000 evrov nepovratnih sredstev. Svojega zmagovalca je izbralo tudi občinstvo, ki je dogodek spremljalo na spletu. Podjetniška ideja leta 2021 po izboru občinstva je postala VRdom.

Sistem za optimizacijo reprodukcije krav Moohero je sistem za optimizacijo reprodukcije krav. Pozorno spremljanje gonitev je lahko za kmeta velik izziv, vsaka zamujena gonitev pa predstavlja nepotreben strošek. Rešitev so Moohero pametne ovratnice, s katerimi lahko spremljamo aktivnost ter prežvekovanje krav. Z inovativnim pristopom obdelave podatkov v oblaku lahko kmeta hitro opozorijo na prihajajočo bolezen ali potencialno gonitev. Slabosti konkurence dobro poznamo, saj konkurenčni sistem uporabljamo tudi pri nas doma, na naši kmetiji, je dejal eden izmed razvijalcev sistema Moohero Urban Rotnik.

Alternativa obstoječim veganskim znamkam Graška ponuja alternativo obstoječim veganskim znamkam z bogato linijo proteinskih rastlinskih delikates, proizvedenih iz regionalnih surovin, brez dodanih sintetičnih arom, kokosovih olj ali modificiranih škrobov. Delikatese so v večini fermentirane, z visoko vsebnostjo kakovostnih proteinov in esencialnih hranil. Podjetje želi postati eden večjih izvoznikov rastlinskih izdelkov v regiji in zagotavljati samooskrbo z okolju in zdravju prijaznimi hranili. Kot je povedal Martin Rojnik iz podjetja Graška, je njihov cilj, da veganska klobasa ajdova batina postane nova kranjska klobasa.

Rešitev za stranke, ki uporabljajo CNC-tehnologijo Drolctech pa rešuje problem strank, ki se ukvarjajo s CNC-tehnologijo in uporabljajo rezilna orodja. »Ponujamo jim stroj za skladiščenje rezilnega orodja, ki je računalniško podprt z aplikacijo, ki nadzira celoten proces od samega naročila orodja do izdaje končnemu uporabniku. Stroj pomaga vzpostaviti sistem beleženja orodja na določena stroškovna mesta, kar pomeni lažjo analizo porabe. S pomočjo tega sistema lahko podjetja razbremenijo službi nabave in skladišča ter zmanjšajo končni strošek porabe orodja,« je dejal ustanovitelj podjetja Drolctech Jure Drolc.