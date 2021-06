Vreme: Zvečer bo dež ponehal, proti jutru bo ponekod po nižinah nastala megla

V torek bo sončno, popoldne bo nekaj ploh in neviht. Zvečer bo dež ponehal, oblaki se bodo trgali. Ponoči bo delno jasno, proti jutru bo ponekod po kotlinah nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.