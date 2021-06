V 500-članskem spodnjem domu zveznega parlamenta naj bi Lopez Obradorjeva stranka po prvih neuradnih izidih osvojila med 190 in 203 poslanskih mandatov, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila volilna komisija.

Po volilnih projekcijah naj bi skupaj s političnimi zavezniki osvojila med 265 in 298 poslanskih mandatov. Okrepila pa naj bi se koalicija treh opozicijskih strank, ki naj bi osvojila med 181 in 213 poslanskih mandatov.

Brez dvotretjinske večine pa Lopez Obradorja po poročanju AFP čaka zahtevno iskanje podpore za načrtovane reforme, med katerimi so ustavne spremembe za zaščito državnih energetskih podjetij. Trenutna vladajoča koalicija ima v predstavniškem domu dvotretjinsko večino, kar je Lopez Obradorju omogočalo dovolj glasov za spreminjanje ustave brez iskanja podpore pri opoziciji.

Tokratne volitve so bile pomemben preizkus za mehiškega predsednika. »To je poraz za Lopeza Obradorja - ne izjemen - vendar je oslabil njega in njegov projekt, ki zahteva ustavne reforme,« je za AFP dejal politični analitik Jose Antonio Crespo.

Poleg spodnjega doma parlamenta so volivci izbirali tudi guvernerje v 15 od skupno 32 zveznih držav ter številne lokalne politike.

V mesecih pred volitvami so bili v krvavih napadih ubiti številni politiki. Tudi na sam predvečer volitev je bilo na jugu Mehike ubitih pet ljudi, ki so pomagali pri organizaciji dela na voliščih. V mestu Tijuana na meji z ZDA pa so na dan volitev na volišče odvrgli dve človeški glavi.

Lopez Obrador je bil izvoljen leta 2018 za šestletni mandat. Med volilno kampanjo je obljubljal, da bo prenovil mehiški 'neoliberalni' ekonomski model, izkoreninil korupcijo in odpravil privilegije elite.

Prihodnost reformnega programa levičarskega populista - kot je na primer večja energetska neodvisnost Mehike - je bila odvisna od tega, ali ga bodo volivci kaznovali zaradi vprašanj, kot je upravljanje pandemije, poroča AFP.

Predsedniku je v zadnjih dneh in tednih vendarle uspelo zaustaviti strmo padanje podpore, ki jo je povzročilo nezadovoljstvo zaradi boja proti pandemiji covida-19. Kljub več kot četrt milijona smrtnih primerov zaradi covida-19 pa še naprej uživa več kot 60-odstotno podporo. Smrti in okužbe z novim koronavirusom že nekaj mesecev upadajo, k čemur je prispevala tudi kampanja cepljenja.