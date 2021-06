Kot velik dosežek 26-letnega Paula pri Sky Sports izpostavljajo že, da mu je po pravilih ekshibicije in osmih rundah uspelo ubežati knockoutu, da se mu je uspelo obdržati na nogah. Po pravilih zmagovalca niso razglasili, a knockout je bil dovoljen.

Vendar do njega ni prišlo. Paul je obdržal nekaj dostojanstva na ekshibiciji v domovanju Miami Dolphins proti boksarskemu zvezdniku, ki se je leta 2017 upokojil z zmago nad Conorjem McGregorjem in popolnim izkupičkom 50:0. Za Mayweatherja je bil to prvi dvoboj, odkar je leta 2018 premagal japonskega kickbokserja Tenshina Nasukawo.

Mayweather se na današnjem dvoboju ni niti spotil, z dobro odmerjenimi udarci pa je preprečil tekmecu, da bi lahko naredil kakršno koli škodo, pa piše AFP.