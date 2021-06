Na poti do letošnjega odločilnega boja so Finci v polfinalu premagali Nemce z 2:1, Kanadčani pa severnoameriške tekmece Američane s 4:2.

Finska, ki je branila naslov z zadnjega SP pred dvema letoma, je tako ostala pri treh zmagah na SP v letih 1995, 2011 in 2019, Kanadčani pa imajo zdaj 27 lovorik, letošnja je prva po letu 2016.

V malem finalu so popoldne Američani s 6:1 (1:0, 4:0, 1:1) premagali Nemčijo in si zagotovili novo bronasto medaljo, četrto v zadnjih devetih letih, Nemci pa so ostali brez tako želene prve medalje po 68 letih.