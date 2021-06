Državno prvenstvo v atletiki ni postreglo s presežki. Delno je bilo krivo neugodno nedeljsko vreme, delno pa generalno slabša pripravljenost slovenskih atletov na začetku sezone, da bi lahko kdo od njih dosegel olimpijsko normo. Večjih presenečenj ni bilo. Od najboljših je v Kranju manjkala Maruša Mišmaš Zrimšek, ki bo danes nastopila na močnem mednarodnem mitingu v Turkuju.

Zaradi težkih razmer in bolečin v tetivi je evropska dvoranska podprvakinja Tina Šutej v skoku ob palici skakala le na štirih metrih ter prepričljivo osvojila naslov državne prvakinje. Ljubljančanko, ki v zadnjih letih vadi in živi v Celju, čaka v četrtek nastop na diamantni ligi v Firencah, zato ni želela tvegati morebitne poškodbe. Dvojna državna prvakinja je na 3000 in 5000 m postala tudi Klara Lukan.

Čeprav je za državnim in osebnim rekordom zaostal skoraj za šest metrov, je enega najboljših rezultatov mitinga dosegel Kristjan Čeh. Ptujčan je v težkih razmerah, ko so zaradi dežja vodo pometali s kroga za izmet, disk vrgel 63,79 m, »Bili so težki pogoji, trudil sem se. Četudi nisem dosegel pričakovanih daljav, sem zadovoljen, vsaj z zadnjim metom. A se je treba navaditi na vse vremenske razmere. Na ogrevanju mi je šlo zelo dobro, potem pa se je ulilo in je motivacija malo padla,« je svoj nastop ocenil Kristjan Čeh .

Težki zmagi na 400 m

Glede na dosežke slovenskih atletov v tej sezoni je bil s tekmovalnega vidika precej atraktivnejši drugi dan državnega prvenstva. Prvi dan slovenski atleti niso dosegali rezultatov, ki bi vzbudili pozornost v mednarodnem merilu ali bi se kdo vsaj približal normi za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Po pričakovanju sta najboljša sprinterja postala Maja Mihalinec Zidar in Nick Kočevar, ki sta bila najhitrejša tako na 100 kot 200 m, medtem ko sta se na 400 m veselila zmage nekdanja vadbena partnerja Anita Horvat in Luka Janežič, ki pa sta imela v Agati Zupin in Roku Ferlanu močna tekmeca. Za osebnim rekordom je krepko zaostala skakalka v višino Lia Apostolovski, ki je s preskočenimi 183 cm vendarle postala državna prvakinja, čeprav sta enako višino zmogli tudi Maruša Černjul in Lara Omerzu.

Maja Mihalinec Zidar je tekla bolje v kvalifikacijah (11,62) kot v finalu (11,67): »S prvim tekom sem zadovoljna, ker je to izid, ki ga običajno dosegam na začetku sezone. Imam pa še veliko rezerve na startu, posebno v finalu sem imela tak občutek, ker sem slabo začela. Pozna se mi še utrujenost po bazičnih pripravah, a počasi prihajam zraven.« Neja Filipič se je v troskoku približala 14 metrom, v Kranju pa je imela le dva veljavna skoka. »Veter se je menjal in noge nikakor nisem postavila na pravi položaj na odrivni deski. Škoda, ker so bili pogoji in vse drugo boljši kot na prejšnji tekmi. V nogah imam dobre izide, le odrivno desko moram zadeti,« se zaveda Neja Filipič, ki za zdaj še precej zaostaja za olimpijsko normo (14,32 m).

Pojutrišnjem se bo nadaljevala mednarodna atletska liga z mitingom v Mariboru, prihodnji konec tedna pa reprezentanco čaka nastop na evropskem ekipnem prvenstvu v Stari Zagori, kamor so se slovenski atleti v posameznih disciplinah uvrstili na podlagi dosežkov na državnem prvenstvu.