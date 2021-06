Najprej je imel smolo Verstappen, ki je vodil in bil na poti do zmage, a se je pet krogov pred koncem zavrtel na ciljni ravnini in se zaletel v ogrado ter končal dirko. Vzrok za trčenje pa je bila predrta zadnja leva pnevmatika. Dirko so nato dva kroga pred koncem prekinili z rdečo zastavo, po novem startu pa je napako naredil tudi branilec naslova Hamilton, ki je sicer povedel, a nato zapeljal naravnost v izletno območje namesto v zavoj in končal šele na 15. mestu za vsemi tekmeci.

»Kot po navadi je bilo v Bakuju precej noro. Žal mi je za Maxa, zaslužil bi si zmago, mi pa prvi dve mesti, a na koncu se je vendarle izšlo dobro. Zame pa je ta zmaga pomembna za dvig samozavesti,« je povedal Sergio Perez, ki je prišel do druge zmage v karieri.