Slovenska nogometna reprezentanca odhaja na poletne počitnice z lepo rezultatsko popotnico. Na pripravljalnih tekmah je na vedno vročem igrišču v Skopju remizirala z udeleženko evropskega prvenstva Severno Makedonijo (1:1) in v Kopru v revijalni tekmi visoko premagala amaterje iz Gibraltarja (6:0). Slovenija je igrala z Gibraltarjem, 195. reprezentanco sveta, ker ji za tekmo doma ni uspelo dobiti kakovostnejšega tekmeca, ni pa želela po poti v Skopje in naporni sezoni z omejitvami zaradi koronavirusa oditi na še eno gostovanje.

Slovenski strokovni štab s selektorjem Matjažem Kekom na čelu je zadovoljen z opravljenim na desetdnevnem druženju na igrišču in zunaj njega. To je bilo priprava za septembrsko nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo s tekmami s Slovaško in Malto v Ljubljani ter Hrvaško v Splitu, na katerih potrebuje sedem točk, če želi ostati v boju za nastop v Katarju 2022. Slovenija bo septembra uspešna le, če bo igrala vsaj na ravni, kot je v prvem polčasu s Severno Makedonijo, ko je bila boljša, a si je nato privoščila prevelik padec v drugem polčasu in bila videti slabo, vendar srečno izvlekla remi.

Velika pridobitev je Leo Štulac »Največji dobitek je, da smo predstavili veliko novih igralcev. Mladi pritiskajo na tiste, ki so že nekaj časa v reprezentanci, in upam, da bodo tako nadaljevali. Veliko stvari je bilo dobrih, nismo evforični, ampak samokritični, da je pred nami še veliko dela. Na tekmi z Gibraltarjem je bilo nekaj kakovostnih potez, zlasti v prvem polčasu so mi bile nekatere stvari zelo všeč. Posamezniki so pokazali dobro predstavo in bili strelsko učinkoviti. Tudi lani nas je prijateljska tekma s San Marinom zelo potisnila naprej, ker smo imeli možnost biti sproščeni in smo spoznali, da smo dobri, če je pristop pravi. Vsaka zmaga prinese novo energijo in zadovoljstvo,« je izpostavil Matjaž Kek. V Kopru je z dobro predstavo navdušil Luka Zahović, ki ni igral povsem v konci napada, ampak zaradi robustnosti branilcev Gibraltarja v ozadju za Andražem Šporarjem ter se izkazal s tremi asistencami. Velika pridobitev v zvezni vrsti je Leo Štulac (z Empolijem napredoval v serie A), ki je na obeh tekmah z odločnim in brezkompromisnim italijanski pristopom zapustil dober vtis v vlogi defenzivnega vezista, kjer ga bo ekipa potrebovala zlasti ob odsotnosti Jasmina Kurtića zaradi kartonov. Jan Mlakar je po debiju dosegel prvi gol za reprezentanco. Jon Gorenc Stanković je zabil gol iz prekinitve, česar Slovenija ne počne pogosto. Andraž Šporar je končal dve leti dolg strelski post v reprezentanci in si dvignil načeto samozavest. Čeprav je bila sezona naporna, dolga in stresna, je 33-letni Josip Iličić na lastno željo odigral celo tekmo v Kopru, dosegel dva zadetka, zastreljal enajstmetrovko in navduševal s preigravanji. S tribune se je dobro videlo, da uživa, kot bi igral tekmo na dvorišču s svojimi prijatelji. »Nekdo mora vseeno voditi mlade na igrišču. Po koncu sezone smo mu privoščili, da odigra tekmo brez pritiska. Kot kapetan je pokazal pravi odnos,« je pohvale stresal Kek.