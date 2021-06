Bruseljski inštitut Bruegel je objavil primerjalno analizo nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, ki so podlaga za črpanje sredstev iz dobrih 670 milijard vrednega instrumenta EU za okrevanje (RRF). Raziskovalci v analizi ugotavljajo, da so države, ki jim iz RRF pripada relativno manj sredstev glede na njihov BDP, v svojih načrtih dale večji poudarek zelenim in digitalnim naložbam. To velja denimo za Nemčijo, Luksemburg in Dansko.

Na drugi strani pa so države, ki jim iz RRF pripada več sredstev glede na njihov BDP, evropski komisiji oddale načrte z večjim deležem tako imenovanih drugih naložb – torej nezelenih in nedigitalnih. Mednje sodi tudi Slovenija, ki glede na delež drugih naložb prekaša vse druge analizirane države. Od skupno okoli 2,6 milijarde evrov Slovenija za zelene projekte namenja 0,77 milijarde, za digitalne 0,17 milijarde in za druge projekte kar 1,62 milijarde evrov. Deleža zelenih in digitalnih projektov v slovenskem načrtu sta tako med vsemi državami najnižja, delež drugih projektov pa je daleč najvišji.