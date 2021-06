Na nedeljskih volitvah v deželni zbor Saške - Anhalta je Krščansko demokratska unija (CDU) prepričljivo premagala skrajno desno Alternativo za Nemčijo (AfD), kar je pozdravil tudi Osrednji judovski svet za Nemčijo kot »zmago demokracije«. Ankete pred volitvami so namreč dopuščale možnost, da bo AfD zmagala, s čimer bi prvič postala najmočnejša v eni od 16 nemških zveznih dežel, kar bi pred septembrskimi zveznimi parlamentarnimi volitvami povzročilo resno krizo v CDU, saj bi lahko prišlo do ostrega spopada med desnim krilom stranke in njenim novim voditeljem in kanclerskim kandidatom Arminom Laschetom, ki je sredinsko usmerjen.

CDU povečala prednost pred AfD

Po prvih projekcijah televizije ARD na podlagi anket z volišč je AfD dobila 22,5 odstotka glasov, kar je 2 odstotka manj kot leta 2016 na enakih volitvah. CDU pa naj bi dobila kar 36 odstotkov, to je 6 odstotkov več kot leta 2016 in celo med 7 in 9 odstotkov več, kot so ji pripisovale predvolilne ankete. Ministrski predsednik Saške - Anhalta Reiner Haseloff iz vrst CDU bo tako znova sestavil vlado. Zanjo potrebuje podporo še dveh strank, pri čemer bo imel izbiro med socialdemokrati (SDP), Zelenimi in liberalci (FDP). SPD je zdaj z 8,5 odstotka, kot ji kaže projekcija ARD, povsem potonila, Zeleni, ki bi radi zmagali na septembrskih zveznih volitvah, z dobljenih 6,5 odstotka tudi niso zadovoljni, liberalci pa so lahko veseli, da bodo s 6,5 odstotka dobljenih glasov spet zastopani v deželnem zboru. S 16 na 11 odstotkov pa je glede na volitve 2016 padla Levica.

»Olajšanje je veliko, pa tudi veselje,« je po prvih projekcijah v nedeljo zvečer dejal ministrski predsednik Haseloff. »Te volitve jasno kažejo, kako močna je sredina v Saški - Anhaltu in kaj hočejo volilci. Predvsem je veliko volilcev zdaj zavrnilo AfD. Za to sem jim zelo hvaležen. To tudi kaže na to, da če v tej zvezni deželi skupaj vodimo politiko v korist vseh državljanov, potem imamo možnosti, da si te volilce (ki so glasovali za AfD) pridobimo nazaj.« V zadnjih petih letih je CDU v Saški - Anhaltu, ki je velika kot Slovenija, vladala precej uspešno skupaj s SPD in Zelenimi.