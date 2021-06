V bližini naselja Gabrje na poti iz Boštanja proti Tržišču je danes okoli poldneva življenje izgubil 67-letnik iz okoli Sevnice. Po prvih ugotovitvah policije je v desnem ovinku iz neznanega razloga zapeljal na drugo stran ceste, kjer je čelno trčil v nasproti vozeč avtomobil. Voznica je huje poškodovana, ni pa v smrtni nevarnosti. Moški je umrl na kraju nesreče. Natančen vzrok smrti bo pokazala sanitarna obdukcija.

Ogled kraja so opravili prometni policisti iz Novega mesta, o nesreči so obvestili tudi dežurno preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko. Zaradi nesreče je bila cesta Boštanj – Tržišče zaprta približno tri ure.