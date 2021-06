Smučanje v juniju: na licih krema za sonce, na nogah pa sneg

Redka priložnost za smučanje v juniju je v soboto na Kanin privabila dobrih sto smučarjev iz vse Slovenije in sosednjih držav. Ne toliko zaradi smuke kot zaradi posebnega doživetja, ko si na lica mažeš zaščitno kremo s faktorjem 50 in obenem stojiš do kolen v snegu.