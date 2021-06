Gre za največji evropski avtomobilski dogodek (največji konkurent je salon v Frankfurtu, ki se izmenjuje s pariškim), ki ga lani in letos zaradi koronavirusa niso organizirali, prvič pa je bil na sporedu leta 1905. Kot čas izvedbe omenjajo obdobje od 17. do 27. februarja, koliko avtomobilskih znamk bo prisotnih, pa v tem trenutku še ni znano, saj so prijave šele začeli zbirati. Zadnjič so salon na razstavišču Palexpo organizirali marca 2019, sodelovalo je 184 razstavljalcev, salon si je ogledalo 602.511 obiskovalcev, šlo pa je za že 91. izvedbo. Pravice za dogodek ima podjetje Palexpo SA, ki ima v lasti prireditveni prostor. »Resnično upamo, da nam bodo zdravstvene razmere in ustrezni predpisi politike v zvezi s covidom-19 omogočili vrnitev avtosalona med žive,« je novico sporočil Sandro Mesquita, izvršni predsednik avtosalona v Ženevi. Več informacij bo znanih v prihodnjih tednih.