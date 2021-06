Dolgotrajna odsotnost in omejevanje športnorekreacijskih dejavnosti zaradi vseh epidemioloških ukrepov sta pustila posledice. Strokovnjaki že mesece opozarjajo na upad fizičnih in gibalnih sposobnosti tako otrok kot odraslih v koronačasu.

Program vadbe podprt z ekipo kineziologov

Pri Športni uniji Slovenije (ŠUS) verjamejo, da so našli rešitev. Skupaj z ljubljanskim centrom ŠUS Eurofitness vpeljujejo v športnorekreacijsko vadbo in fitnes novost. Združili so najsodobnejšo fitnes opremo, jo povezali z mobilno aplikacijo in podprli z ekipo kineziologov. Rezultat je personaliziran program vadbe, ki ga bo vadeči lahko izvajal na kardionapravah in trenažerjih v prostorih fitnes centra, na prostem ali kar doma pod budnim očesom kineziologa. Prednosti programa, ki so ga poimenovali vadba na recept, je prepoznalo tudi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je v letošnjem letu finančno podprlo pilotno izvedbo.

V Športni uniji Slovenije poudarjajo, da sta prav nabor izkušenj in znanja iz nacionalnih in mednarodnih projektov, v katerih zveza sodeluje, podlaga za razvoj omenjenega projekta, ki naslavlja trenutno stanje ne le pri nas, temveč po vsem svetu. Po dolgotrajni odsotnosti ustrezne telesne aktivnosti zaradi zaprtja države in podobnih ukrepov je treba vsakega vadečega obravnavati individualno ter pripraviti program vadbe na podlagi njegovih trenutnih telesnih sposobnosti in zdravstvenih posebnosti. »Udeleženci programa vadba na recept bodo s pomočjo inovativne metode vadili pod strokovnim nadzorom po programu, ki jim ga bo predpisala kineziologinja po osebnem posvetu,« je razložil Gregor Pečovnik, direktor ŠUS Eurofitnessa.