Po štirih zaporednih zmagah (Italija, Poljska, Nizozemska, Argentina) so odbojkarji Slovenije v ligi narodov po Srbiji drugič okusili grenkobo poraza. S 3:1 je bila v soboto v Riminiju boljša Nemčija, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani. V ligaškem delu tekmovanja bodo Slovenci odigrali še devet tekem, v zaključni del tekmovanja pa se uvrstijo štiri najboljše reprezentance. Izbrana vrsta selektorja Alberta Giulianija po šestih krogih zaseda peto mesto. Naslednji cikel treh tekem se bo začel v sredo, ko bodo po vrsti nasprotniki Kanada, Francija in Rusija.

»Igrali smo slabo, Nemci pa zelo dobro in posledično smo dvoboj izgubili. Kar sicer dobro počnemo, kot denimo prvi tempo ali servis, tokrat ni delovalo. Rezultat bo treba čim hitreje pozabiti, želim pa, da si moji varovanci zapomnijo napake in jih skušajo v nadaljevanju turnirja odpraviti. To ni naša prava raven,« je bil po porazu razočaran Alberto Giuliani. Slovenija je sicer tekmo z Nemčijo začela dobro in suvereno dobila prvi niz. Po izenačenem uvodu v drugega pa je sledil padec v igri, po katerem se Slovencem, pri katerih izstopajočega odbojkarja v napadu ni bilo, le Tonček Štern (13) in Tine Urnaut (12) sta presegla mejo desetih točk, ni več uspelo pobrati.

»To ni bila naša najboljša predstava, njihova pa je bila odlična in rezultat je, kakršen je. Moramo se navaditi, da je tekmovanje še dolgo in da bodo prišle tudi takšne tekme. Dvoboj smo sicer še odprli tako, kot smo si želeli, v nadaljevanju pa se preprosto nismo držali načrta. Zdaj se bo treba dobro spočiti tako mentalno kot fizično in se pripraviti na naslednje tekmece. Na treningih bo treba poiskati tiste mikroobčutke, ki jih potrebujemo, in ne bojim se, da na naslednji tekmi ne bi bili pravi,« je po porazu povedal podajalec Gregor Ropret.