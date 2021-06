Najmanj štiri leta je danes triindvajsetletni Sava Knežević žel spoštovanje in služil kupe denarja kot (priznan) plastični kirurg. Da je pravzaprav šarlatan, so ga nedavno razkrile stranke, ki so se prepustile rokam domnevnega diplomiranca s Harvarda. Niso vedele, da po njihovih obrazih pravzaprav šari prevarant z izobrazbo maserja in ponarejeno diplomo, zaradi katerega predrznosti bodo mnoge do konca življenja ostale iznakažene. Mladeniča in njegovo mamo cvetličarko, ki je pri posegih pomagala kot asistentka, so aretirali. Pred preiskovalnim sodnikom sta molčala.

Fotografije »ponesrečenih« operacij na družbenih omrežjih so pred tedni vzbudile zanimanje laične in strokovne javnosti. Enim pacientom so posegi pustili grde, nepopravljive brazgotine, drugim opekline, tretji so tožili zaradi travm, ki jih še vedno preživljajo, domnevno naj bi bila celo ogrožena nekatera njihova življenja. Operacije je opravljal brez znanja, strokovne opreme in zdravega razuma. Najraje je opravljal posege, v katerih je odvečno salo z različnih delov telesa pacientov natlačil v ustnice in prsi. »Bila sem prepričana, da sem v varnih rokah. Zmenila sva se, da mi v prsi vstavi vsadke, iz trebuha posrka maščobo in nategne kožo na obrazu, za kar sem plačala 3000 evrov,« je za srbski portal Žena povedala ena njegovih žrtev, 43-letna Branislava. Ne ve, kaj ji je dal, a ne anestezije, pravi, saj se je med peturno operacijo zbudila trikrat. Bolečine so bile neznosne. Šele kasneje je ugotovila, da je prevarant. »Namesto vsadkov mi je prsi napolnil z maščobo iz trebuha, iznakazil mi je bradavice, ker ni znal pravilno zarezati. Grozljivka!« je zgrožena danes.

Dober oglaševalec, zanič kirurg? Za Savo in mamo Nelo se je po teh pričevanjih izgubila vsaka sled, po neuradnih informacijah sta se pred roko pravice skrivala po raznih vaseh, potem pa sta se vrnila v domačo hišo v Batajnici, predmestju Beograda. Savo so aretirali v njegovi sicer neregistrirani ordinaciji Dr. Sauvage, Dr. Divji, kjer je od začetka januarja lani pa do aprila letos delal brez primerne opreme in brez potrebne licence. »Pacientom je prikrival, da za posege ni strokovno usposobljen,« pravijo na beograjskem tožilstvu, kjer preiskujejo primer. Petim, pri katerih so se posegi izjalovili, je predpisoval terapije, »izvide« je izdajal brez potrebnega žiga in s številko neobstoječe licence. Po neuradnih informacijah srbskih medijev je Knežević zaključil le prvi letnik stomatološke fakultete, nato je očitno ugotovil, da se lahko tudi brez visoke izobrazbe daleč pride. Sosedi v domači Batajnici špekulirajo, da sta z mamo do tega načrta prišla, ker se je ona s cvetličarno na veliko zadolžila. Certifikate o končanih šolah v Parizu, Milanu, ZDA, ki so krasili stene njegove lažne klinike, si je podpisoval kar sam. Nikomur ni jasno, kako ga niso razkrinkali že prej. S praktičnim prikazom je celo predaval o lepotnih posegih z matičnimi celicami in regenerativno medicino. Kasneje se je oglaševal tudi s pomočjo poznanih obrazov, vrtel se je v družbi misic in obiskoval lepotne izbore.