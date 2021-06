»Kot profesorica angleščine in nemščine sem učila na gimnazijah in v jezikovnih šolah. Razmišljala sem, da bi tudi na tem področju morali iti v korak z digitalizacijo. Nove generacije dijakov so odraščale s to tehnologijo, zato se mi je zdelo pomembno, da jo vključimo v učni sistem, torej da je znanje, ki ga potrebujejo ob šoli, kjer koli kadar koli dostopno na računalnikih ali telefonih,« pove soustanoviteljica in vodja platforme Razturi na maturi Lisa Mislej Vončina. Gre za visokotehnološko platformo, ki z videorazlagami, interaktivnimi vajami, webinarji in maturitetnimi polami, ki so jih izkušeni profesorji pripravili na osnovi maturitetnih katalogov in učnih načrtov, ponuja formalno znanje, ki ga potrebujejo dijaki in zlasti maturantje.

Najprej za maturante, nato za vse dijake

Mlada ekipa je vsebino za platformo začela zbirati pred dvema letoma, nadaljuje Mislej-Vončinova, ki je vsebine začela testirati z angleškim jezikom, ki je poleg slovenščine in matematike obvezen predmet na maturi. Sodelovala je z dijaki in od njih dobila odziv, kakšni naj bodo videorazlage, vaje in zapiski. »Platformo smo poslali na trg marca lani, malo pred maturo. V začetku smo se osredotočili samo na maturante, ker je bilo lažje vstopiti na trg z jasno ciljno publiko. Lani poleti smo jo razširili, tako da je na voljo vsem dijakom od prvega do četrtega letnika. Najprej smo se osredotočili na glavne tri maturitetne predmete, letos poleti pa bomo nabor razširili še z drugimi izbirnimi predmeti, kot so fizika, kemija, nemščina, španščina, za katere dijaki potrebujejo razlago in vaje. Naš cilj je, da bi v novem šolskem letu na platformi zaživelo čim več šolskih predmetov, ki jih dijaki poslušajo v šoli.«

Poleg formalnega znanja dijaki s pomočjo platforme pridobivajo tudi znanje za življenje. V nasprotju s podobnimi digitalnimi orodji, ki jih je na trgu kar nekaj in ki se osredotočajo samo na eno področje ali en predmet ali ponujajo le videoinštrukcije, Razturi na maturi gradi cel ekosistem v pomoč srednješolcem, dodaja vodja platforme. Komunikacijo in pristno vez z njimi utrjujejo na družbenih omrežjih, ki jih najpogosteje uporabljajo, kot so instagram, kjer imajo več tisoč sledilcev, youtube, kjer objavljajo webinarje z nasveti in uporabnimi vsebinami, in tiktok, kjer so s kampanjo v navezi s slovenskimi vplivneži dosegli rekordno število več kot tristo tisoč ogledov. S tem si pri mladih ustvarjajo veliko prepoznavnost, s katero tudi sicer nimajo večjih težav, saj se dober glas o platformi hitro širi med dijaki. Ekipa si kot največji uspeh šteje, da v vsem šolskem letu niso dobili niti enega slabega odziva ne na vsebino ne na uporabnost. Poudarjajo, da so dijaki navdušeni in platformo z veseljem uporabljajo.