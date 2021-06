Nepreslišano: Koen Lenaerts, predsednik sodišča EU

Sodniška neodvisnost je v EU absolutni imperativ. Tu v Ljubljani sem na vrhovnem in drugih sodiščih v zelo prijateljskem dialogu s kolegi poudaril prav to. Večkrat primat zakonodaje EU nad nacionalnimi zakonodajami in konflikti, ki iz tega izhajajo, pomenijo, da nacionalni sodnik da prednost zakonskemu pravilu EU proti nacionalnemu. Da sodnik stori kaj takega, potrebuje neodvisnost in biti mora osebnost. Ne sme ga biti strah, da to, kar odloči po zakonodaji EU, ko zaščiti pravice potrošnikov, davkoplačevalcev, delavcev, lahko zanj predstavlja tveganje, škodi njegovi karieri, ogrozi interese šolanja njegovih otrok in podobno.