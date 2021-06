Čeprav tudi v zvezi s štirikolesniki lahko ugotovimo veliko odstotkovno povečanje nakupov preko spleta in smo priče številnim mnenjem ter zapisom, da je epidemija tovrstno prakso premaknila nekaj let naprej (ali, bolj pravilno, nazaj, saj da se bo prej uveljavila v večji meri, kot bi se sicer), zdaj že lahko zasledimo tudi mnenja, da utegne to vendarle ostati ena redkih izjem, pri katerih bodo tako ali drugače prodajalci ali vsaj neke vrste posredniki ohranili pomembno vlogo. In sam se tem mnenjem v vseh pogledih pridružujem. Razlog pa je enostaven: medtem ko denimo prevelik ali premajhen pulover ali čevlje brez težav zamenjate za manjše ali večje oziroma zahtevate vračilo denarja, in to večinoma brez kakršnih koli dodatnih stroškov, je »težava« pri nakupu avtomobila, ravno (tudi) ta – v primeru, da vam ni všeč, vsega tega ne morete kar tako enostavno narediti. Pa pri tem ne mislimo, da vam avto ne bi bil všeč na zunaj ali znotraj, saj se kupci večinoma pač še vedno odločajo prav na podlagi oblike in jim avto, za katerega se odločijo, že mora biti topogledno privlačen, temveč to, da se v njem enostavno ne počutite dobro v vlogi voznika. O tem, kako vam avto »sede« s tega vidika, se namreč lahko prepričate le v živo. Še več, niti to ni dovolj, obvezna je testna vožnja. Najmanj ena! In ob tem nekdo, ki vam o avtu, ki je vedno bolj poln različne tehnologije, zna kaj povedati.

Ko »obkljukamo« vse objektivno merljive lastnosti avtomobila, je naposled namreč še vedno ključno, kako se vsak posameznik počuti za volanom. Tudi če se sami, in marsikateri voznik, denimo navdušujemo nad odzivnim volanskim mehanizmom, bo komu drugemu ravno to predstavljajo minus in se bo znal pritoževati v smislu, da avto prehitro »cukne«. In podobno. Sam imam denimo prav to izkušnjo, ko sem pred leti znanki svetoval nakup točno določenega avtomobila, pa je bila ta nad njim razočarana in ga je že pol leta kasneje zamenjala. Odtlej, pa je bilo primerov res ogromno, je moj nasvet vsem vselej le eden – vzemite si čas za testno vožnjo. Če se le da, več avtomobilov; navsezadnje je neka ameriška raziskava pred leti pokazala, da bi se med skupino ljudi, ki je opravila testne vožnje z več različnimi avtomobili, večina odločila za drugega, kot bi se brez njih. Torej ne za svojega favorita, ki so ga imeli najvišje na seznamu želja.

V vsakem primeru danes, ko je ponudba res pisana kot še nikoli, ni razloga, da možnosti preizkusne vožnje ne izkoristite. Razlogov zanjo je več kot dovolj.