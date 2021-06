Pokojnine tako stagnirajo, zaostajajo za rastjo življenjskih stroškov, kar posledično pomeni vse večjo revščino upokojencev. Slovenija je edinstvena v EU, saj delodajalci plačujejo za pokojninsko zavarovanje polovico manj od delojemalcev. Razlika naj bi pomenila našo konkurenčnost na trgih, vendar se je žal prelila v žepe lastnikov kapitala.

Upokojenski sindikat bi moral zaostriti retoriko, tu so tudi društva upokojencev in civilna iniciativa »Za upokojence gre«, saj smo tudi volilno telo. Tudi vseslovenski protestni upokojenski shod v Ljubljani je naša priložnost, da vladajoče garniture spomnimo, da smo, da obstajamo.

Slovenska država je ravno ob osamosvajanju leta 1991 in takratnem gospodarskem prestrukturiranju sprejela zavezo, da bo pokojninski primanjkljaj krila iz proračuna, kajti takrat se je umetno ustvarilo več kot 100.000 novih upokojencev. Avstrija za to namenja 14 odstotkov BDP, Slovenija le devet odstotkov.

DeSUS je upokojence praktično 20 let vlekel za nos, bil v vseh vladah. Izgubljeni čas praznih obljub. Razmerje med plačami in pokojninami je med najslabšimi v EU. Pri poslancih DeSUS pa niti ne vemo, koga sploh še predstavljajo. Starejša populacija je vsakodnevno diskriminirana praktično na vseh področjih, od zdravstva, skrbi za starejše, domov za upokojence…

Imamo občutek, da je država Slovenija nehumano izkoristila svojo starejšo populacijo, čeprav je slednja ustvarila premoženje te države. Poslušamo velike parole o »razvojnih inženirjih«, o koraku nazaj, da bomo jutri lahko stopili dva naprej, o prvi, drugi petletki, generacije pa odhajajo, zagrenjene, in čas mineva. Pokojnine so postale socialna pomoč, vse drugo pa, kot se kdo znajde – nekateri se pač, vedno in povsod.

ZPIZ-2 je v letih od 2013 ustvaril generacijo upokojencev, ki je bila tako rekoč prisilno upokojena (ZUJF) z najnižjim odmernim odstotkom in izrazito slabimi pogoji. Tem ljudem, ki si zaslužijo mirno in varno starost, vendar jih je družba pustila na cedilu, je treba popraviti odmerni odstotek na 63,5 odstotka, kot bo v veljavi za vse upokojene po 1. januarju 2023. Predlagatelji tega zakona so dvignili svoje bodoče pokojnine sami sebi.

Slovenija je v zadnjih 30 letih sesula pokojninski sistem, seveda v škodo upokojencem. In ko končno ministrstvo za finance, fiskalni svet, vlada in tako dalje ne nasprotujejo več izredni uskladitvi pokojnin za vse upokojence, se z glasom proti oglasi generalni direktor Zpiza. Mož, čigar želja je nekoč kot pika na i svoje karierne poti postati minister za delo, dom, družino in socialne zadeve. Beda slovenskih upokojencev pa je postranskega pomena, le kolateralna škoda. Kot naši poslanci – danes tukaj, jutri tam. Načelnost ni več vrednota.

