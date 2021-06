Na mejnem prehodu Gruškovje več kot dve uri na prehod meje čakajo tudi avtobusi. Približno dve uri je čakalna doba za osebna vozila tudi na mejnem prehodu v Ormožu, medtem ko je na mejnih prehodih Dobovec in Obrežje med eno in dvema urama.

Nekoliko bolje je Bistrici ob Sotli, na Jelšanah, v Petišovcih in na mejnih prehodih Rigonce, Rogatec in Zgornji Leskovec, kjer je čakalna doba približno eno uro. Še najhitreje pa potniki na mejni prehod prispejo v Središču ob Dravi in v Zavrču, v približno 40 minutah, še poroča prometnoinformacijski center.