Morda je do Portugalca Miguela Oliveire (KTM) kar malce krivično, sploh po odlični dirki v Barceloni na veliki nagradi Katalonije, na kateri je dosegel prvo letošnjo in skupno tretjo zmago v karieri v kraljevem motociklističnem razredu motoGP, a za najzanimivejše trenutke je na sedmi dirki sezone znova poskrbel vodilni v skupnem seštevku Fabio Quartararo (Yamaha). Pa ne zato, ker je Francoz že petič zapored osvojil najboljši startni položaj, temveč predvsem zaradi potez v drugem delu dirke.

Potem ko se je po ne najboljšem začetku za krajši čas prebil celo v vodstvo, je imel namreč kasneje težave s kombinezonom, ki se mu je med vožnjo sam od sebe razprl, zaradi česar je odvrgel tudi ščitnik prsnega koša. Poleg tega pa je med dirko tudi kršil pravila, saj si je z vožnjo ob stezi skrajšal pot, zaradi česar je v cilju dobil kazen pribitka treh sekund. Tretje mesto in uvrstitev na stopničke, ki si ju je privozil ob prečkanju ciljne črte, je tako izgubil, omejenemu Oliveiri, ki je nekajkrat vodstvo spustil iz rok, a pod črto prikazal izjemno zrelo predstavo, pa sta se na odru za zmagovalce pridružila tudi včeraj zelo dobra Francoz Johann Zarco (Ducati Pramac) in Avstralec Jack Miller (Ducati). »Ne vem, kaj se je zgodilo, le to, da sem imel v prvem zavoju pet krogov pred koncem dirke kombinezon odprt. Skušal sem ga zapeti, pa ni šlo, na žalost se zgodijo tudi takšne reči. Lahko sem zadovoljen s tretjim mestom – no, četrtim, a s tem, da sem v cilj prišel tretji,« je takoj po dirki povedal Fabio Quartararo, ki je sicer menil, da si kazni treh sekund ni zaslužil, še bolj pa je bil prepričan o tem, da ga ne sme doleteti še kakšna dodatna, h kateri so pozivali nekateri. A ga je ravno ta! Nekaj ur po koncu dirke so mu namreč pribili še dodatne tri sekunde, zaradi česar je zdrsnil na šesto mesto.

»Izjemno zahtevna dirka, v vseh pogledih. Izbrati sem moral prave pnevmatike, ostati miren, ko je Quartararo res močno pritiskal kar nekaj krogov... A tudi ko me je prehitel, sem ostal zbran in se znova prebil naprej. Kar se mene tiče, je bila to popolna dirka,« pa je po zmagi dejal Miguel Oliveira, ki tako kot vsi drugi ni skrival navdušenja nad tem, da so si dirko prvič v tej sezoni na tribunah lahko ogledali navijači. Lokalne oblasti so namreč izdale dovoljenje, da so tribune lahko napolnili približno do petine zmogljivosti, kar pomeni, da se je na njih zbralo okrog 25.000 ljudi. »Vsem bi se rad zahvalil, da so prišli. Zaradi njih so so bile stvari spet videti vsaj približno normalne,« je dodal Oliveira.

Dirko je sicer zaznamovalo tudi veliko število odstopov, med drugimi sta v pesku končala tudi legendi športa Marc Marquez in Valentino Rossi, ki pa bosta imela novo priložnost za vrnitev med najboljše že čez 14 dni, ko bo na sporedu velika nagrada Nemčije na Sachsenringu.