Pred tednom dni je v varaždinski bolnišnici umrl 35-letni Nino Čengić, srednješolski profesor angleškega jezika, logike in etike. Njegova smrt je bila posledica srhljivega napada v soboto zgodaj zjutraj pred klubom Kulturana, kjer ga je po prijavi kršenja epidemioloških ukrepov policiji četverica napadla. »Osumljeni so se hoteli 35-letniku maščevati, ker je poklical policijo. Ko je ta odšla, so izpeljali očitano jim kaznivo dejanje,« so domnevni zločin opisali v okrajnem državnem odvetništvu v Varaždinu. Prvi je učitelja z leseno palico po glavi večkrat udaril najstarejši od osumljencev, 29-letni prvoobtoženi Ivor. Ko je žrtev padla pod močnimi udarci, so se nanj z rokami in nogami spravili še ostali trije, 25-letni Dominik ter sorojenca, 24-letna Asja in 20-letni Igor. Tepli in brcali so ga po glavi in drugih delih telesa, mu uničili osebno izkaznico, vzeli ključe, razbili mobitel ter ga po koncu napada pokrili s kartonom in smetjem. »Oškodovanec je zaradi hudih poškodb glave umrl naslednji dan,« so še zapisali v poročilu. Četverica je osumljena umora iz morilske sle, iz koristoljubnosti, zato da bi storil ali prikril kakšno drugo kaznivo dejanje, iz brezobzirnega maščevanja ali iz kakšnih drugih nizkotnih nagibov, za kar jim grozi vse od deset do 40 let zapora. To je tudi najvišja možna kazen po hrvaškem kazenskem zakoniku.

Zaradi nočne zabave poklical policijo

V petek je malo več informacij o napadu in smrti učitelja javno predstavila tudi varaždinska policija. S petka na soboto zgodaj zjutraj, torej 29. maja, je policija prejela dva anonimna klica s prijavo kršenja epidemioloških ukrepov v enem od klubov. Po neuradnih informacijah gre za Kulturano, pred katero je bil nedolgo zatem napaden profesor. Patrulja se je nemudoma odpravila tja, a so naleteli na zaklenjena vrata kluba. Čeravno se je iz notranjosti slišala pridušena glasba, policistom ni uspelo vstopiti v stavbo, saj jim nihče ni odklenil vrat, pristojnosti za vdor v prostor pa niso imeli. Pred stavbo so naleteli na 35-letnega Nina Čengića, ki jim je potrdil, da so not ljudje in da se zabavajo. Policistom ni dal vedeti, da bi bil pred tem sam v prostoru ali da bi se v njem s kom sprl. »Vidnih poškodb ni imel,« so zapisali v poročilu v PU Varaždin, policisti pa so tem šli na drugo lokacijo.

Dve uri kasneje, okoli šeste ure zjutraj, je policija dobila še en klic in sicer prijavo o nezavestnem moškem pred klubom. Policisti so na kraju ugotovili, da gre za 35-letnika, s katerim so govorili par ur nazaj, a da je sedaj hudo poškodovan. Z rešilcem so ga odpeljali v bolnico, kjer je naslednji večer umrl. Policijska preiskava še poteka, so pa po hišnih preiskavah in zaslišanjih nekaj prič prijeli štiri osumljence, za katere je preiskovalni sodnik odredil enomesečni pripor. Iz policije so sporočili še, da so od februarja lani do maja letos prejeli pet prijav zaradi kršenja ukrepov na tej lokaciji, v dveh primerih so izdali kazen.