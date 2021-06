Z 12,7 milijona v celoti cepljenih prebivalcev je Italija v Evropi na drugem mestu. Več so jih cepili le v Nemčiji. Ta številka sicer pomeni, da je v Italiji v celoti cepljenih že skoraj 24 odstotkov prebivalcev, starejših od 12 let, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Skupno so z vsaj enim odmerkom doslej cepili več kot 37 milijonov ljudi.

Prednostnih starostnih skupin za cepljenje po novem ni več. Zdaj se lahko cepijo vsi Italijani, starejši od 12 let. Obenem so se po vsej državi začela cepljenja na delovnih mestih. V Benečiji (Venetu) so na primer začeli prednostno cepiti zaposlene v turizmu.

Število novih okužb in smrti zaradi covida-19 medtem še naprej upada. V soboto so italijanske oblasti poročale o 57 mrtvih v minulem dnevu in 2436 novih primerih. Ob pozitivnih trendih naj bi se Italija pripravljala tudi na novo omilitev pravil glede vstopa v državo.

Minister za turizem Massimo Garavaglia je tako po poročanju APA predlagal, da bi prihod dovolili vsem evropskim turistom z negativnim PCR testom, ki ni starejši od 72 ur. Trenutno je lahko test star največ 48 ur. Predlagal je še, da bi tujim turistom, ki bodo v Italiji ostali dalj časa, omogočili cepljenje z drugim odmerkom pri njih, saj imajo po njegovem zdaj za to dovolj cepiva.