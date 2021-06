Prejšnjo soboto je bilo potrjenih 137 primerov novih okužb s 1854 testi PCR, delež pozitivnih testov PCR pa je znašal 7,4 odstotka. Če primerjamo podatke, vidimo, da je bil včeraj delež pozitivnih testov PCR za 0,4 odstotka nižji kot prejšnjo soboto, ob za dobro petino več testiranjih pa je bilo število potrjenih primerov višje za 14,6 odstotka. Posledično se je sedemdnevno povprečje zvišalo z 244 na 247. Nižje kot pred enim tednom pa je število aktivnih primerov. Prejšnjo soboto jih je bilo v državi 4322, trenutno jih je 3688.

Še nekoliko se je zmanjšalo tudi število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. V bolnišnicah se zdravi 198 covidnih bolnikov ali tri manj kot dan prej, medtem ko jih intenzivno zdravljenje potrebuje 48 - štirje manj kot včeraj.

V minulem tednu je sicer v Slovenijo prispelo največ odmerkov cepiva Pfizer doslej, in sicer 105.300 odmerkov. Gre za prvo dobavo omenjenega cepiva, večjo od sto tisoč odmerkov. V sredo je v državo prispelo tudi 12.000 odmerkov cepiva Janssen, v petek pa še 14.400 odmerkov cepiva Moderna. Med doslej prejete odmerke – teh je skupno 1.347.180 – pa še ni vštetih 300.000 odmerkov cepiva AstraZeneca, ki jih je Sloveniji posodila Madžarska.

Za vstop v Slovenijo spet veljaven tudi hitri test

Za vstop v Slovenijo je od včeraj poleg negativnega testa PCR spet veljaven tudi hitri test, ki ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa. Za osebe, ki so prebolele covid-19, in cepljene osebe ni sprememb in lahko v državo vstopijo brez napotitve v karanteno.