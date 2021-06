Ogled kraja dogodka je opravila komisija Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto s pomočjo metliških policistov. O dogodku so obvestili dežurno preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko. Pri ogledu niso ugotovili znakov kaznivega dejanja, zato bodo na okrožno državno tožilstvo poslali poročilo o dogodku. Zaradi dogodka je bil promet na enotirni železniški progi med Črnomljem in Metliko do zaključka ogleda oviran.