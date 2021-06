Bilo je pred nekaj dnevi, ko je trinajstletnik iz Zagreba s prijatelji obiskal kino. Tam naj bi spil večjo količino energijske pijače, po neuradnih informacijah kakšen liter. Ko se je skupina vrnila v sosesko, so prijatelji pred vrnitvijo domov odtekli nekaj krogov okoli bloka. Trinajstletnik se je nenadoma zgrudil, reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, ultrazvok je pokazal na neprepoznano miokardiopatijo, poškodbo srčne mišice, poroča Večernji list. Deček je tako imel težave s srcem že prej, a tega nihče ni vedel. Rešiti ga niso mogli več, nekaj ur kasneje je v bolnici umrl.

Kaj se je zgodilo? Če predvidevamo, da je zares popil toliko energijske pijače, bi mu lahko, rečeno čisto poenostavljeno, ne povsem zdravo srce tako zelo »ponorelo«, da mu je odpovedalo. Predstojnik intenzivnega oddelka pediatrične klinike v Zagrebu, dr. Milivoj Novak, je za portal 24sata povedal, da zdravniki energijske pijače ne morejo neposredno povezati s smrtjo najstnika, bi pa lahko k tragediji pripomogla količina kofeina in taurina v njej, ki ga njegovo bolno srce ni moglo prenesti. Da je imel trinajstletnik težave s srcem, do smrtni niso vedeli. V pijači je bilo toliko kofeina kot v štirih espressih. Kofein sicer pospeši srčni utrip, kar naj bi bilo za dečka usodno.

Taki napitki neprimerni za otroke

Energijske pijače zaradi kofeina, taurina in tudi ogromnih količin sladkorja niso zdrave niti za odrasle, kaj šele za otroke. Na NIJZ občutljivejšim skupinam ljudi – mladostnikom, nosečnicam, doječim materam – močno odsvetujejo. Večje količine kofeina lahko pri odraslih povzročijo nemir, nervozo, nespečnost, mišične krče. »Smrt lahko doživijo posamezniki z motnjami srčnega ritma,« opozarjajo na NIJZ, a so taki primeri redki. Uživanje energijskih pijač ob večjih telesnih naporih lahko povzroči srčne aritmije ali celo hujše zaplete delovanja srčne mišice, zato uživanje teh pijač odsvetujejo.

Največji problem pri energijskih pijačah je sicer njihovo mešanje z alkoholom, saj to povzroča dodatno tveganje za telo. »Mešanje z alkoholnimi pijačami ima lahko usodne posledice, saj kofein delno zabriše delovanje alkohola. Glede na dokazane učinke na srce in ožilje uživanje energijskih pijač odsvetujemo ljudem z visokim krvnim pritiskom in bolnikom z boleznimi srca in ožilja,« še pišejo na NIJZ.