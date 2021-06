V samem centru nevihte, ki se je nahajal nad območjem Rogle in se kasneje razširil v smeri Koroške, je padala toča. Zaradi šibkih višinskih vetrov se nevihte pomikajo zelo počasi, poroča Neurje.si. Arso opozarja, da lahko v naslednjih urah v severnem delu države pričakujemo še nekaj nevihtnih aktivnosti.

Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala, predvsem na Primorskem bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 °C. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte, ki bodo pogostejše popoldne in zvečer, možni bodo krajevno močnejši nalivi. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 °C.

V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami. V torek in sredo pa bo precej sončno, popoldne bodo zlasti v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije plohe in nevihte.