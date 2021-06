Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je oktobra 2019 razsodilo, da morajo oblasti Bosne in Hercegovine odstraniti srbsko pravoslavno cerkev, ki so jo leta 1998 zgradili na zemljišču Fate Orlović v kraju Konjević-polje. »Razsodba Evropskega sodišča za človekove pravice se je končno začela izvajati,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes povedal odvetnik družine Orlović Rusmin Karkin. Rušenje naj ne bi trajalo več kot dva dni. »Čeprav je bil poseg zaradi epidemije covida-19 preložen za več kot leto dni, nismo nikoli izgubili upanja, da bo uresničen,« je še dodal odvetnik.

Srbska pravoslavna cerkev je leta 1998 omenjeno cerkev zgradila na zemljišču, ki je bilo v lasti družine Orlović. Družino so pregnali iz njenega doma med vojno, ki je potekala v BiH med letoma 1992 in 1995. Soproga Fate Orlović in še 20 članov družine so sile bosanskih Srbov umorile med genocidom nad Bošnjaki na območju Srebrenice leta 1995. Fata Orlović se je po vojni v BiH vrnila na svojo posest kot edina članica družine. Pred tem so pristojni v Republiki srbski družino razlastili in zemljišče dodelili lokalni pravoslavni cerkveni občini, ne da bi o tem sploh obvestili družino.

V skladu z daytonskim mirovnim sporazumom in določilom o brezpogojni vrnitvi premoženja, kar je s svojimi zakoni sprejela tudi Republika srbska, je Orlovićeva zahtevala vrnitev družinske posesti. Oblasti Republike srbske so družini vrnile vse, razen zemljišča, na katerem je bila zgrajena cerkev. Po večletnih pravosodnih sporih je Orlovićeva dosegla pravico na sodišču v Strasbourgu, ki je naložilo oblastem v BiH in Republiki srbski, naj brez odlašanja v roku treh mesecev odstranijo cerkev na zasebnem zemljišču.