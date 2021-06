Pred spominsko slovesnostjo je predsednik vlade skupaj s predsednikom republike Borutom Pahorjem položil venec ob breznu pri Macesnovi gorici v Kočevskem Rogu, po slovesnosti pa sta skupaj položila venec še k Spomeniku žrtvam NOB v Smrečju pri Turjaku. Sveto mašo na grobišču Pod Krenom je daroval upokojeni ljubljanski nadškof Anton Stres, ki je opozoril, da sprava v slovenski družbi še vedno ni bila dosežena. Kot pogoj, da do nje pride, je izpostavil razkritje resnice o pobojih, obsodbo tistih, ki so jih zagrešili, na drugi strani pa odpuščanje.

Zbrane na slovesnosti po sveti maši je nagovoril predsednik Nove Slovenske zaveze Matija Ogrin. V svojem nagovoru je spregovoril o ozračju med drugo svetovno vojno, ki je narekovalo sprejemanje odločitev v tistem času, o pomenu Kočevskega Roga, brez katerega ni mogoče razumeti Slovenijo, in o nujnosti priprave krovnega zakona tega področja, ki bo ugotovil, da je v Sloveniji bila komunistična revolucija in, da so bila njena dejanja zavržna. »Šele od tam dalje imajo lahko drugi zakoni smiselne učinke,« je dejal.

Slovesnosti se je udeležil tudi predsednik NSi in obrambni minister Matej Tonin, ki je v izjavi zapisal, da je zgodovina narodov zelo različna in včasih tudi zelo boleča. »A jo je vseeno treba sprejeti takšno kot je - resnično in brez olepšav. Rane preteklosti moramo zaceliti, mrtvim pa izkazati osnovno civilizacijsko spoštovanje, to je da jih dostojno pokopljemo.«