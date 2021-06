Slovenci so v drugem ciklu tekem v četrtek premagali Nizozemsko (3:0), v petek pa Argentino (3:0), v soboto pa niso našli recepta za razpoložene Nemce.

Sicer so varovanci Alberta Giuilianija, Italijana na klopi slovenske izbrane vrste, tudi današnji dvoboj začeli v slogu zadnjih dni, ko so zanesljivo vknjižili tretjo in četrto zmago ob primernem nastopu v ligi narodov. V nadaljevanju pa za razliko od četrtkovega in petkovega obračuna niso uspeli streti sicer razpoloženih tekmecev.

Dvoboj so tokrat začeli Gregor Ropret na mestu podajalca, Alen Pajenk in Jan Kozamernik kot srednja blokerja, Mitja Gasparini na korektorskem mestu ter Tine Urnaut in Klemen Čebulj kot sprejemalca. Prosti igralec je bil Jani Kovačič.

Čeprav so varovanci nekdanjega slovenskega selektorja, Italijana Andree Gianija, nekajkrat povedli za dve točki, nazadnje pri 8:6, je slovenska reprezentanca z delnim izidom 9:3 povedla s 15:11 in nato prednost mirno držala do konca uvodnega niza, ki ga je dobila s 25:19.

V drugem je po izenačenem začetku in nekaj napakah v slovenski izbrani vrsti prišlo do padca v igri, kar so Nemci izkoristili ter po izenačenju na 10:10 osvojili sedem od naslednjih osmih točk. Čeprav so se Slovenci dvakrat približali na tri točke, to Nemcev na poti do izenačenja v nizih ni zmedlo.

Še dve tekmi v skupinskem delu

Ti so na krilih osvojenega niza bolje začeli tudi tretjega in hitro povedli za štiri točke (6:2). Prednost so nato držali do 12:7, a je slovenska izbrana vrsta spet našla pravo igro in celo povedla s 15:14. Vseeno so v nadaljevanju bolje zaigrali Nemci, ki so suvereno izkoriščali številne napake tekmecev in niz osvojili s 25:21.

Četrti del igre so Nemci začeli s tremi zaporednimi točkami, v polju pa je sprva le Rok Možič, s katerim je poskusil selektor Giuliani, držal stik z razigranimi tekmeci. Ti so pri prvem tehničnem odmoru povedli z 8:4, nato pa povezali še dve točki za plus šest. Slovenci nikakor niso našli prepoznavne igre, ki jih je krasila v četrtek in petek, odločitev pa je prišla po novi seriji Nemcev za vodstvo s 17:10, po kateri se tudi ob boljši igri slovenska vrsta ni mogla več vrniti.

Pri Slovencih izstopajočega odbojkarja v napadu ni bilo, le Tonček Štern (13) in Tine Urnaut pa sta presegla mejo desetih točk. Pri Nemcih je bil neustavljiv predvsem kapetan Christian Fromm z 20 točkami. Skupno razmerje v osvojenih točkah je bilo 94:86 v korist Nemcev, ki so dosegli več točk v bloku (8:5) in z asi (7:5), v oči pa je bodlo predvsem število slovenskih napak po treh nizih, in sicer 24. Na koncu so na ta račun Nemci dobili dve točki več (31:29).

V ligaškem delu tekmovanja bodo Slovenci odigrali še devet tekem, v zaključni del tekmovanja pa se uvrstijo štiri najboljše reprezentance.

Naslednji cikel treh tekem se bo začel v sredo, slovenska izbrana vrsta pa se bo po vrsti pomerila s Kanado, Francijo in Rusijo.