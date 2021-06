Bilo je 17. marca popoldne, ko je prebivalcem Prešernove ceste v Mengšu zaradi predirljivih otroških krikov zaledenela kri v žilah. Po kakih dveh minutah je okolico zajela še bolj srhljiva tišina. Ulica je bila kmalu polna gasilcev, policije, reševalcev, sosedi so šele ure kasneje izvedeli, kakšna tragedija se je zgodila. Aron, mešanec med rotvajlerjem in nemškim ovčarjem, je na ograjenem dvorišču hiše, ki jo je čuval na verigi, napadel osemletno deklico, ki se mu je približala. Skušala mu je dati nek priboljšek, a se je zapletla v verigo in padla po njej. Pes jo je tako hudo pogrizel, da ji ni pomagala niti hitra pomoč reševalcev. Ljubljanski policisti so konec aprila končali preiskavo zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, v kateri so po poročanju časnika Večer očitno prišli do zaključka, da v primeru ni šlo za kaznivo dejanje, temveč splet nesrečnih okoliščin, za katere ne more biti odgovoren nihče.

Usmrtitev ustavili mesece po smrti psa

Tako so dan po tisti usodni marčevski sredi pravili tudi grozovito pretreseni lastniki psa. Ob koncu policijske preiskave so si zagotovo vsaj malo oddahnili, a bodo morali s tem dogodkom še vseeno živeti do konca življenja, kakor so pred meseci dejali za Dnevnik. Če bi lahko, bi zavrteli čas nazaj. Pes ni šel nikoli z dvorišča, ni bil napadalen, tudi po navedbah ljubljanskih kriminalistov ni bil v evidenci nevarnih psov. Ker je sanitarna obdukcija pokazala, da so bili za dekličino smrt usodni pasji ugrizi, je veterinarska inšpektorica odredila odvzem psa, ki so ga kmalu usmrtili. Očitno veliko prehitro.

Časnik Večer namreč poroča, da je pooblaščenka lastnikov psov s pritožbo na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dosegla ustavitev usmrtitve psa, ki so ga sicer evtanazirali že marca. Zadeva bi se morala ustaviti do končanja vseh sproženih postopkov, ministrstvo pa je ugotovilo tako relativne kot absolutne kršitve pravil upravnega postopka glede usmrtitve psa.