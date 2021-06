Franc Sever se je rodil 21. marca 1923 v Šent Juriju pri Grosuplju. Pri osemnajstih letih se je leta 1941 pridružil partizanom. Bil je borec in kurir poveljnika partizanske vojske Franca Rozmana – Staneta. Kasneje je postal komisar in komandant brigad. Najpomembnejši vojaški uspeh je dosegel pri 22 letih starosti, ko je kot poveljnik operativnega štaba 6. in 11. brigade marca 1945 na zasneženi Menini planini rešil svojih 500 borcev, ko jih je obkolilo 12.000 vojakov okupatorskih enot SS. O teh dogodkih je bil leta 2019 posnet tudi partizanski film Preboj.

Konec vojne je Franc Sever – Franta dočakal na Koroškem. Bil je zadolžen za pogajanja z umikajočimi se ustaši. Po zaključku vojne in končanju visoke vojaške šole je postal komandant v vojnem letalstvu. Po izstopu iz JLA je postal direktor letališča Brnik in in direktor letalskega prevoznika Inex Adria Airways.

Bil je avtor več knjig (Brnik letališče ali lovišče, Past na Menini planini, Trenutki odločitev) in prejemnik več državnih odlikovanj. Leta 2019 je postal častni občan Ljubljane.

