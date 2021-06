Kot je objavila Uprava RS za zaščito in reševanje, so morali zaradi neurja posredovati gasilci iz sedmih prostovoljnih gasilskih društev in dveh poklicnih enot.

Zaradi močnega deževja je meteorna voda zalivala kletne in druge prostore stanovanjskih objektov, močan veter je na Jesenicah odnesel plahto, v Tuhinjski dolini je prišlo do izpada daljnovoda, brez električne energije je ostalo 1500 gospodinjstev. Gasilci so tudi čistili vozišča, jaške, prepuste in izvajali sanacije zemeljskih plazov. V naselju Potok v občini Nazarje je zemeljski plaz zasul del stanovanjske hiše.