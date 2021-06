Tekma v Winnipegu je imela nepričakovan razplet. Edini gol na tekmi je dosegel Tyler Toffoli v 22. minuti in to, ko je imel Montreal igralca manj na ledu. Blestel je predvsem vratar Montreala Carey Price, ki je zbral kar 30 obramb in prvič v končnici ostal nepremagan.

"Fantje pred mano so opravili zelo dober posel in dosegli smo velik ekipni uspeh. Enostavno smo dobri na obeh straneh ploščka, sprejemamo pametne odločitve in po vsej ledeni ploskvi pomagamo drug drugemu," je po tekmi dejal Price. Slednji upa, da bo Montreal serijo z Winnipegom morda uspel zaključiti že na naslednjih dveh tekmah v domači dvorani.

Samo v zadnji tretjini je Price zbral 14 obramb, nazadnje je tri sekunde pred koncem preprečil ploščku pot v mrežo ko je poskusil Kyle Connor.

V ameriški prestolnici igralništva pa se je Vegas veselil prve zmage v dvoboju s Coloradom. Za preobrat sta v 55. in 56. minuti poskrbela Jonathan Marchessault in Max Pacioretty. William Carlsson je gostiteljem v peti minuti zagotovil vodstvo.

Za goste iz Denverja je že v sedmi minuti za 1:1 zadel Carl Soderberg, Mikko Rantanen pa je v 46. minuti ob igralcu več na ledu poskrbel za vodstvo gostov in s tem za priložnost, da povedejo celo s 3:0 v zmagah. Nato pa sta v T-Mobile Areni Marchessault in Pacioretty v 45 sekundah poskrbela za preobrat.

Zmaga gostiteljev je bila zaslužena, kar kaže razmerje strelov na gol 43:20 in ob takem pristopu lahko računajo na novo zmago že v nedeljo.